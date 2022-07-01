Україна відбила ворожу розвідку у напрямку Лисичанського желатинового заводу, - звіт Генштабу

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без особливих змін", - пишуть у Генштабі.

Сумщина та Чернігівщина

Ворог обстріляв з артилерії райони населених пунктів Грем’яч, Михальчина Слобода, Колос Чернігівської області та Старикове і Атинське на Сумщині.



Слобожанщина



Противник вів артилерійські обстріли в районах населених пунктів Чепіль, Золочів, Руська Лозова, Рубіжне, Хрестище, Печеніги, Харків, Питомник, Базаліївка, Руська Лозова та Прудянка.



Завдав авіаудару парою вертольотів Ка-52 поблизу Мосьпанового. Продовжує вести повітряну розвідку.



Схід



На Слов’янському напрямку ворог обороняє раніше зайняті рубежі, здійснює перегрупування, намагається покращити тактичне положення.

Вів артилерійські обстріли неподалік Долини, Мазанівки, Дібрівного, Грушувахи, Довгенького, Краснопілля, Асіївки, Слов’янська, Микільського та Богородичного.

На Лисичанському і Бахмутському напрямках окупанти обстрілюють із ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Сидорове, Переїзне, Крива Лука, Маяки, Сіверськ, Привілля, Лисичанськ, Вовчоярівка, Золотарівка, Бахмут, Клинове, Кодема, Нью-Йорк, Новолуганське, Берестове, Лоскутівка, Покровське, Зайцеве, Травневе та Вершина.

Ворожі авіаційні удари зафіксовано біля Клинового та Покровського.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник обстрілював із артилерії різних калібрів та танків райони населених пунктів Авдіївка, Новоселівка Друга, Водяне, Тоненьке, Красногорівка, Піски, Оріхів, Шевченко, Новомихайлівка, Гірське, Гуляйполе, Времівка, Вугледар, Новоандріївка, Червоне, Староукраїнка, Залізничне та Мар’їнка.



Ворожу спробу розвідки боєм у напрямку Лисичанського желатинового заводу українські воїни успішно та грамотно відбили. Окупанти відійшли.

Південь

Росія продовжує обстріли в районах населених пунктів Посад-Покровське, Степова Долина, Таврійське, Прибузьке, Олександрівка, Мирне, Шевченкове, Новогригорівка, Широке, Партизанське, Благодатне, Первомайське, Кобзарці, Червоний Яр, Кавказ, Степове, Калинівка, Велике Артакове, Добрянка, Потьомкіне та Миколаївка. Завдав авіаудару в районі населеного пункту Дивізія.

Чорне море

У готовності до ракетних ударів по об’єктах на території України окупанти утримують у Чорному морі два носії високоточної зброї.

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