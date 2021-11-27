На Донеччині 28-річного парубка оштрафували на 17 850 грн за саморобний COVID-сертифікат
За наполяганням прокурорів Покровської окружної прокуратури Мар’їнським районним судом чоловіка засуджено за підроблення та використання завідомо підробленого офіційного документу (ч. ч. 1, 4 ст. 358 КК України)
Прокурорами у суді доведено, що у жовтні 2021 року 28-річний мешканець одного із сіл Покровського району знайшов у мережі Інтернет бланк Міжнародного свідоцтва про вакцинацію/профілактику від коронавірусної хвороби COVID-19. Вписавши у псевдодокумент власні анкетні і паспортні дані, чоловік роздрукував його на кольоровому принтері та власноруч поставив у ньому підпис від імені лікаря, наводить подробиці відділ інформаційної політики Донецької облпрокуратури.
Правопорушник використав підроблений бланк під час купівлі квитка на автобус сполученням "Курахове-Дніпро".
Читайте також: Кого за відмову від щеплення проти COVID-19 відсторонять від праці у грудні. Дивіться перелік
Під час перевірки пасажирів на наявність сертифікатів невакцинованого власника "свідоцтва" викрито правоохоронцями.
Суд призначив чоловіку покарання у вигляді штрафу у розмірі однієї тисячі п’ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 17 850 грн.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.01
Купівля 27.01Продаж 27.29
-
EUR
Купівля 30.32Продаж 30.8
- Актуальне
- Важливе