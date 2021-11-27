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На Донеччині 28-річного парубка оштрафували на 17 850 грн за саморобний COVID-сертифікат

27 листопада, 2021 субота
17:49
Коронавірус

За наполяганням прокурорів Покровської окружної прокуратури Мар’їнським районним судом чоловіка засуджено за підроблення та використання завідомо підробленого офіційного документу (ч. ч. 1, 4 ст. 358 КК України)

Прокурорами у суді доведено, що у жовтні 2021 року 28-річний мешканець одного із сіл Покровського району знайшов у мережі Інтернет бланк Міжнародного свідоцтва про вакцинацію/профілактику від коронавірусної хвороби COVID-19. Вписавши у псевдодокумент власні анкетні і паспортні дані, чоловік роздрукував його на кольоровому принтері та власноруч поставив у ньому підпис від імені лікаря, наводить подробиці відділ інформаційної політики Донецької облпрокуратури.

Правопорушник використав підроблений бланк під час купівлі квитка на автобус сполученням "Курахове-Дніпро".

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Під час перевірки пасажирів на наявність сертифікатів невакцинованого власника "свідоцтва" викрито правоохоронцями. 

Суд призначив чоловіку покарання у вигляді штрафу у розмірі однієї тисячі п’ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 17 850 грн.  


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підробка документів
COVID-19
сертифікат
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