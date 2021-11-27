На Донеччині 28-річного парубка оштрафували на 17 850 грн за саморобний COVID-сертифікат

Прокурорами у суді доведено, що у жовтні 2021 року 28-річний мешканець одного із сіл Покровського району знайшов у мережі Інтернет бланк Міжнародного свідоцтва про вакцинацію/профілактику від коронавірусної хвороби COVID-19. Вписавши у псевдодокумент власні анкетні і паспортні дані, чоловік роздрукував його на кольоровому принтері та власноруч поставив у ньому підпис від імені лікаря, наводить подробиці відділ інформаційної політики Донецької облпрокуратури.



Правопорушник використав підроблений бланк під час купівлі квитка на автобус сполученням "Курахове-Дніпро".



Читайте також: Кого за відмову від щеплення проти COVID-19 відсторонять від праці у грудні. Дивіться перелік



Під час перевірки пасажирів на наявність сертифікатів невакцинованого власника "свідоцтва" викрито правоохоронцями.



Суд призначив чоловіку покарання у вигляді штрафу у розмірі однієї тисячі п’ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 17 850 грн.





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb