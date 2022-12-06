На Донеччині дезертували два десятки російських військових, усіх їх знищили, - Генштаб
У Генштабі розповіли, що 30 листопада на Донеччині дезертирував 21 ворожий солдат, серед них 13 - з місць позбавлення волі. Усіх їх було знищено
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу від 6 грудня.
Факт дезертирства було виявлено в районі населеного пункту Верхньоторецького Донецької області.
Всього дезертувала 21 особа, серед цих військових 13 були завербовані в місцях позбавлення волі.
За даними Генштабу, командування російських окупаційних військ наказало затримати та ліквідувати порушників. Станом на 5 грудня всі дезертири знищені.
- 6 грудня у Ростовській області ймовірний дезертир обстріляв поліцейських з кулемета.
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