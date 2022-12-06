Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу від 6 грудня.

Факт дезертирства було виявлено в районі населеного пункту Верхньоторецького Донецької області.

Всього дезертувала 21 особа, серед цих військових 13 були завербовані в місцях позбавлення волі.

За даними Генштабу, командування російських окупаційних військ наказало затримати та ліквідувати порушників. Станом на 5 грудня всі дезертири знищені.

6 грудня у Ростовській області ймовірний дезертир обстріляв поліцейських з кулемета.

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