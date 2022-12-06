У Ростовській області ймовірний дезертир обстріляв поліцейських з кулемета
Невідомий у передмісті Новошахтинська, що в Ростовській області РФ, обстріляв з кулемета трьох поліцейських, які шукали зниклу жінку
Про це повідомляє ТАСС, з посиланням на правоохоронні органи РФ.
Близько полудня патрульні в цивільному одязі прочісували місцевість на машині та заїхали до селища Нова Соколівка. Там вони звернули увагу на чоловіка в камуфляжі, що йшов уздовж дороги, і попрямували до нього — у цей момент злочинець відкрив вогонь із кулемета Калашнікова та поранив одного з поліцейських.
Як пише телеграм-канал "База", після стрілянини невідомий втік, а в місті оголосили план "Сирена". Силовики перекрили в'їзди та виїзди з Новошахтинська, там також перестали працювати дитячі садки та школи, а мешканців попросили не виходити на вулиці.
За попередніми даними, стрілець може бути дезертиром. Однак жодних даних про його особу поки що немає. Сам Новошахтинськ перебуває на кордоні з ЛНР, і раніше у місті діяв пункт пропуску між Росією та Україною.
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