На Донеччині дітям подарували новорічну казку та познайомили з підземним світом соляних шахт
Це дійство відбулося під Соледаром, тут знаходиться 17 мільярдів тонн запасів солі
Ця шахта одна із найбільших родовищ солі у світі. Акцію – “Різдвяний караван казок” для малечі з прифронтових містечок вже не перший рік поспіль організовують військові. Щороку до привітань малечі долучається й корпорація АТБ.
“Щиро дякуємо представникам бізнесу, зокрема корпорації АТБ, що зараз, у непростих умовах для України ми змогли привітати сьогодні три тисячі дітей у зоні зіткнення, подарувати дітям свято. Саме сьогодні меценати роблять корисне та важливе – це унікальна формула рятування України”, - каже координатор акції Борис Кутовий.
Окрім солодких подарунків від соціально відповідального бізнесу, дітлахи отримали ще й масу позитивних емоцій від новорічної вистави у виконанні Чернігівського лялькового театру імені Довженка. Для дітей, що вже восьмий рік поспіль зустрічають новий рік в умовах війни – такі заходи вкрай важливі, розповідають педагоги. Адже обстріли не припиняються навіть попри оголошене перемир'я, і місцева дітвора позбавлена безтурботного дитинства. Особливо ті, які ще й позбавлені батьківської опіки та зростають у соціально незахищених сім’ях чи мають інвалідність.
“У нас дітки в більшості є сиротами, вони хворіють. Велика вдячність корпорації АТБ за те, що вони підтримують таких дітей. Для них це велика радість”, - ділиться враженнями вчитель-дефектолог Оксана Мішина.
Акція триває до 15 січня. Подивитися виставу та отримати солодкі подарунки змогли понад три тисячі дітей. У компанії запевняють – завжди раді підтримати добру справу та допомогти тим хто особливо цього потребує. Саме для цього ще 2017 році створили власний Всеукраїнський благодійний фонд АТБ, метою якого є допомога соціально незахищеним верствам населення, воїнам ООС, дітям та пенсіонерам.
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