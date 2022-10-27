Про це він розповів в етері Еспресо.



"Велика робота, яка була проведена по відновленню газопостачання у Донецькій області, дала свої результати. Вже підписані розпорядження головами військових адміністрацій про початок опалювального сезону. Процес почався з приватного сектору й у деяких мікрорайонах з'явилися газ та тепло. За інформацією від облгазу відомо, що до 3 листопада у приватному секторі всі абоненти будуть підключені. Однак, трохи складніше йде підключення багатоповерхівок. Я вважаю, що за місяць ми все-таки впораємося", - пояснив голова Слов'янської міської військової адміністрації.



Вадим Лях зазначив, що переважно триває підключення до газу та тепла тих районів, де є електронапруга та неперевантажені мережі.



"Евакуація зі Слов'янська продовжується, не зважаючи на те, що у місто вертається більше людей, ніж виїжджає, тому що є певні передумови й тепло одне з них. Але я закликаю людей ще не поспішати повертатися у місто, тому що небезпечно через бої у Торському, під Бахмутом, також вночі обстріляли Краматорськ. На щастя, Слов'янськ вже понад тиждень без обстрілів", - зауважив Лях.

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