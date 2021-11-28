На Донеччині нардеп від ОПЗЖ спільно з "тітушками" влаштував мордобій з мером від "За майбутнє" і депутатами міськради

Під час сесії міськради побилися народний депутат Володимир Мороз (ОПЗЖ) і в.о. міського голови, секретар Руслан Суков ("за майбутнє"), розповідає місцева інформаційна агенція Вчасно.

Приводом для конфлікту стало голосування за проєкт рішення щодо відмови продовжити міській організації інвалідів строк договору оренди комунального майна.

Проти такого рішення виступив народний депутат від ОПЗЖ Володимир Мороз, який був присутній на сесії. Однак секретар міськради Руслан Суков намагався продовжити голосування за проєкт рішення попри виступ нардепа.

У змаганні за мікрофон між Суковим та Морозом відбулася штовханина. Майже одразу до чубанини доєдналися й інші представники депутатського корпусу, зокрема, брат Руслана Сукова Артур Суков (теж від партії "За майбутнє") та колишній мер міста Віталій Нешин. Також серед учасників бійки був чоловік, який назвався "помічником народного депутата".





Незабаром конфлікт переріс у справжню масову бійку. Розбороняти її учасників приїхали працівники поліції.



Артуру Сукову знадобилася медична допомога. Чоловіка зі зламаною щелепою відправили до лікарні Дніпра.



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"Зазначимо, що конфліктна ситуація у міськраді Селидового виникла вже давно і набрала нових обертів після того, як за ініціативи секретаря міськради Руслана Сукова депутати відправили у відставку обраного мера Віталія Нешина. Після цього у Селидівську ОТГ почали активно навідуватися представники політсили "Опозиційна платформа - за життя", представником якої є Віталій Нешин", - наголошує ІА "Вчасно".



"Вони намагалися зірвати сесію та показати, що вони тут господарі. Потім один із "тітушок", як потім виявилося - помічник нардепа, підійшов до нашого Артура Сукова, коли той розмовляв з Морозом, і збоку, той навіть не бачив, кілька разів ударив його в щелепу. В результаті у Артура перелом щелепи та зламана надбрівна кістка у двох місцях. Інший помічник нардепа зламав руку депутату міськради Тетяні Мухаметвалієвій, незважаючи на те, що вона жінка", - розповів в.о. міського голови Селидове.



При цьому в ОПЗЖ з приводу інциденту заявили, що в Селидовому "народний депутат Володимир Мороз разом із депутатами від ОПЗЖ заблокували ухвалення місцевою владою в особі Руслана Сукова незаконного рішення, яким у представників міської громадської організації людей з інвалідністю відібрали б частину приміщень для їх подальшої здачі в оренду".





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