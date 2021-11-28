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Головна Суспільство "Я - легітимний". Янукович подав позов проти Верховної Ради

"Я - легітимний". Янукович подав позов проти Верховної Ради

28 листопада, 2021 неділя
07:20
Суспільство Віктор Янукович

Експрезидент України Віктор Янукович збирається через суд оскаржити прийняти на початку 2014 року рішення парламенту щодо позбавлення його повноважень у зв'язку із самоусуненням

Про це заявив його речник Юрій Кірасир, передає Еспресо.TV.

Позовну заяву поданого до Окружного адміністративного суду міста Києва.

"Це антиконституційне рішення - ухвалене деякими депутатами в ейфорії впевненості у своїй безкарності, а іншими - у страху перед шаленими озброєними радикалами. Цю постанову можна сміливо перейменувати на "Постанову про державний переворот", - заявляє Кірасир у себе на фейсбуці.

Довідка

22 лютого 2014 року депутати Верховної Ради ухвалили постанову "Про самоусунення президента України від виконання конституційних повноважень та призначення позачергових виборів Президента України".

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Тоді, після влаштованих "Беркутом" та іншими спецпідрозділами масових вбивств протестувальників на Майдані, Янукович тікав з Києва через Харків та Крим до Росії, де він знайходиться зараз.


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Віктор Янукович
Янукович
позов
Окружний адміністративний суд Києва
Верховна Рада України
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