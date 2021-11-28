"Я - легітимний". Янукович подав позов проти Верховної Ради

Про це заявив його речник Юрій Кірасир, передає Еспресо.TV.



Позовну заяву поданого до Окружного адміністративного суду міста Києва.



"Це антиконституційне рішення - ухвалене деякими депутатами в ейфорії впевненості у своїй безкарності, а іншими - у страху перед шаленими озброєними радикалами. Цю постанову можна сміливо перейменувати на "Постанову про державний переворот", - заявляє Кірасир у себе на фейсбуці.



Довідка



22 лютого 2014 року депутати Верховної Ради ухвалили постанову "Про самоусунення президента України від виконання конституційних повноважень та призначення позачергових виборів Президента України".



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Тоді, після влаштованих "Беркутом" та іншими спецпідрозділами масових вбивств протестувальників на Майдані, Янукович тікав з Києва через Харків та Крим до Росії, де він знайходиться зараз.





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