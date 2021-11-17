Розстріли на Майдані: Янукович 11 разів телефонував Путіну, - слідство

Про це на брифінгу заявив заступник голови департаменту в "справах Майдану" Офісу генпрокурора Денис Іванов.



"У цей період (18-20 лютого 2014 року - ред.) керівники правоохоронних органів і колишній президент Янукович за спеціальним урядовим зв'язком з'єднувався з вищим керівництвом Російської Федерації і керівниками її правоохоронних органів. Зокрема, Янукович здійснив 11 з'єднань з президентом Росії Путіним", - розповів він.



Іванов додав, що тоді ж колишній міністр МВС Олександр Захарченко 12 разів телефонував очільнику МВС РФ, а ексголова СБУ Олександр Якименко тричі зв'язувався з очільником ФСБ РФ.

16 липня 2021 року повідомляли, що ексберкутівець Сергій Зінченко, причетний до вбивств активістів, під час розстрілів на Майдані 18-20 лютого 2014 року, 13 разів телефонував депутату Нестору Шуфричу.

17 листопада стало відомо, що ДБР закінчило розслідування злочинів Віктора Януковича та дев'ятьох високопосадовців, вчинених ними під час акцій протесту 18-20 лютого 2014.

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