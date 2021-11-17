Розстріли на Майдані: Янукович 11 разів телефонував Путіну, - слідство
Слідство з'ясувало, що під час рострілів активістів 18-20 лютого 2014 року експрезидент України Віктор Янукович 11 разів телефонував президенту РФ Володимиру Путіну
Про це на брифінгу заявив заступник голови департаменту в "справах Майдану" Офісу генпрокурора Денис Іванов.
"У цей період (18-20 лютого 2014 року - ред.) керівники правоохоронних органів і колишній президент Янукович за спеціальним урядовим зв'язком з'єднувався з вищим керівництвом Російської Федерації і керівниками її правоохоронних органів. Зокрема, Янукович здійснив 11 з'єднань з президентом Росії Путіним", - розповів він.
Іванов додав, що тоді ж колишній міністр МВС Олександр Захарченко 12 разів телефонував очільнику МВС РФ, а ексголова СБУ Олександр Якименко тричі зв'язувався з очільником ФСБ РФ.
- 16 липня 2021 року повідомляли, що ексберкутівець Сергій Зінченко, причетний до вбивств активістів, під час розстрілів на Майдані 18-20 лютого 2014 року, 13 разів телефонував депутату Нестору Шуфричу.
- 17 листопада стало відомо, що ДБР закінчило розслідування злочинів Віктора Януковича та дев'ятьох високопосадовців, вчинених ними під час акцій протесту 18-20 лютого 2014.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.37
Купівля 26.37Продаж 26.64
-
EUR
Купівля 29.8Продаж 30.25
- Актуальне
- Важливе