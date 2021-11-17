Злочини Януковича під час Майдану: ДБР завершило розслідування

Про це повідомляє у Telegram пресслужба ДБР.



Слідчі завершили досудове розслідування злочинів Віктора Януковича та інших дев'яти посадовців, які вони скоїли під час протестів у лютому 2014 року.



За 8 років розслідування було зібрано понад 1,5 тис. томів доказів.



Підозрюваними в скоєнні злочинів є тогочасні міністр оборони Павло Лєбєдєв, голова СБУ Олександр Якименко та його перший заступник - керівник Антитерористичного центру Володимир Тоцький, міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко та його заступник Віктор Ратушняк, начальник командувач внутрішніх військ МВС України Станіслав Шуляк, виконувач обов’язків начальника головного управління МВС України в Києві Валерій Коряк, заступник начальник міліції громадської безпеки ГУМВС України в Києві Петро Федчук, командир ПМОП "Беркут", підпорядкованого ГУМВС України в Києві Сергій Кусюк.

Нагадаємо, 9 листопада 2021 року ДБР повідомило Віктору Януковичу та посадовцям про підозру в скоєнні зазначених злочинів.

Усіх їх підозрюють у скоєнні тяжких і особливо тяжких злочинів під час протестів у Києві 18-20 лютого 2014 року: вчиненні теракту з метою залякування населення, що призвело до тяжких наслідків та загибелі людей, у замахах на вбивство і вбивствах, перевищенні службових повноважень, незаконному перешкоджанні мітингів.Слідством встановлено, що через дії цих осіб упродовж трьох днів загинуло 76 громадян та понад 800 отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

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