Вбивства активістів Майдану: дев'ятьом експосадовцям часів Януковича оголосили підозри

Про це повідомляє сайт ДБР.



Серед підозрюваних експосадовців часів Януковича - ексміністр оборони України, ексголова СБУ, ексміністр внутрішніх справ, екскомандувач внутрішніх військ МВС, екскомандир полку поліції особливого призначення “Беркут”.



Зазначених осіб підозрюють у вчиненні тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень під час масових акцій протесту, які проходили у центрі Києва з 18 по 20 лютого 2014 року.



Зокрема, їх підозрюють у вчиненні терористичного акту з метою залякування населення, що призвело до загибелі людей; перевищенні службових повноважень; спричиненні учасникам акцій протесту тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, умисних вбивств та замахів на умисні вбивства з використанням вогнепальної зброї; незаконному перешкоджанні організації та проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій.



ДБР встановило, що через дії цієї організованої злочинної групи лише у зазначений період загинуло 76 громадян та понад 800 отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.



На адреси останніх відомих місць проживання підозрюваних надіслали повідомлення про підозру. Їх склали на підставі доказів, які зібрали за 8 років. Щодо експосадовців обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.



Наразі ДБР формує весь масив зібраних доказів, щоб надати їх для ознайомлення стороні захисту та скерувати обвинувальний акт до суду за спеціальною (заочною) процедурою.

Нагадаємо, 24 вересня екскомандиру харківського "Беркуту" оголосили підозру в організації теракту та трьох вбивств.