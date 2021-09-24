Справи Майдану: екскомандиру харківського "Беркуту" оголосили підозру в організації теракту та трьох вбивств
Повідомлено про підозру екскомандиру батальйону "Беркут" в Харківській області за обставинами організації незаконного перешкоджання акціям протесту 18 лютого 2014 року в Києві
Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.
За даними слідства, підозрюваний організував вчинення батальйоном терористичного акту. Він забезпечив незаконне невибіркове застосування спеціальних засобів та вогнепальної зброї по мітингувальниках.
Такі дії екскомандира призвели до вбивств 3 мітингувальників, спричинення тяжких тілесних ушкоджень 14 особам, середньої тяжкості – 59, легких – 123, а також вчинення насильницьких дій, які завдали фізичного болю та не спричинили тілесних ушкоджень, 3 особам.
Підозрюваному інкриміновано організацію:
- перевищення влади та службових повноважень;
- терористичного акту;
- незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій;
- умисних вбивств;
- закінчених замахів на вбивства;
- заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень.
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