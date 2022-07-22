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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією На Донеччині окупанти за добу вбили 5 цивільних, поранили ще 10

На Донеччині окупанти за добу вбили 5 цивільних, поранили ще 10

22 липня, 2022 п'ятниця
09:06
війна з Росією

На Донеччині 21 липня росіяни вбили 5 цивільних, поранили 10. Точна кількість загиблих у Маріуполі й Волновасі невідома

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко в телеграмі.

"За 1 липня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: 3 у Сіверську, 1 у Павлівці та 1 у Мар'їнці. Ще 10 людей отримали поранення", - наголосив він.

Очільник ОВА зауважив, що поки неможливо з'ясувати точну кількість загиблих у Маріуполі та Волновасі.

  • 20 липня та на ранок 21 липня на Донеччині росіяни вбили одну людину, поранили 5, обстріляли дві школи, будинок і машинобудівні заводи. Місцева влада закликала людей евакуюватись.

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Маріуполь
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