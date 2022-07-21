Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко в телеграмі.

"Дві школи зруйнували сьогодні російські окупанти - у Краматорську та Костянтинівці.

Крім того, цієї ночі була обстріляна промислова частина Краматорська - підприємства СКМЗ (Старокраматорський машинобудівний завод, - ред.) та НКМЗ (Новокраматорський машинобудівний завод, - ред.)", - зазначив він.

У Бахмуті росіяни вкотре обстріляли центр міста. У Торецьку російська ракета прилетіла на подвір'я приватного будинку, проте не розірвалася. Окупанти обстріляли касетним боєприпасом Іванівку Черкаської громади й пошкодили приватний будинок.

"Росія цілеспрямовано руйнує наші міста та селища. Не наражайте себе на небезпеку - евакуюйтеся", - закликав Павло Кириленко.

Він додав у телеграмі, що впродовж 20 липня окупанти вбили одну цивільну людину на Донеччині – у Костянтинівці. Ще 5 мирних мешканців зазнали поранень.

Точну кількість загиблих у Маріуполі та Волновасі встановити неможливо.

20 липня Генштаб ЗСУ повідомив, що Росія з втратами відступила від Григорівки та Спірного на Донеччині.

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