На Донеччині росіяни за добу обстріляли школи, підприємства, убили одну людину, поранили 5
На Донеччині 20–21 липня росіяни вбили одну людину, поранили 5, обстріляли дві школи, будинок і машинобудівні заводи. Місцевих просять евакуюватись
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко в телеграмі.
"Дві школи зруйнували сьогодні російські окупанти - у Краматорську та Костянтинівці.
Крім того, цієї ночі була обстріляна промислова частина Краматорська - підприємства СКМЗ (Старокраматорський машинобудівний завод, - ред.) та НКМЗ (Новокраматорський машинобудівний завод, - ред.)", - зазначив він.
У Бахмуті росіяни вкотре обстріляли центр міста. У Торецьку російська ракета прилетіла на подвір'я приватного будинку, проте не розірвалася. Окупанти обстріляли касетним боєприпасом Іванівку Черкаської громади й пошкодили приватний будинок.
"Росія цілеспрямовано руйнує наші міста та селища. Не наражайте себе на небезпеку - евакуюйтеся", - закликав Павло Кириленко.
Він додав у телеграмі, що впродовж 20 липня окупанти вбили одну цивільну людину на Донеччині – у Костянтинівці. Ще 5 мирних мешканців зазнали поранень.
Точну кількість загиблих у Маріуполі та Волновасі встановити неможливо.
- 20 липня Генштаб ЗСУ повідомив, що Росія з втратами відступила від Григорівки та Спірного на Донеччині.
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