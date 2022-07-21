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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією На Донеччині росіяни за добу обстріляли школи, підприємства, убили одну людину, поранили 5

На Донеччині росіяни за добу обстріляли школи, підприємства, убили одну людину, поранили 5

21 липня, 2022 четвер
09:14
війна з Росією

На Донеччині 20–21 липня росіяни вбили одну людину, поранили 5, обстріляли дві школи, будинок і машинобудівні заводи. Місцевих просять евакуюватись

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко в телеграмі.

"Дві школи зруйнували сьогодні російські окупанти - у Краматорську та Костянтинівці. 
Крім того, цієї ночі була обстріляна промислова частина Краматорська - підприємства СКМЗ (Старокраматорський машинобудівний завод, - ред.) та НКМЗ (Новокраматорський машинобудівний завод, - ред.)", - зазначив він.

У Бахмуті росіяни вкотре обстріляли центр міста. У Торецьку російська ракета прилетіла на подвір'я приватного будинку, проте не розірвалася. Окупанти обстріляли касетним боєприпасом Іванівку Черкаської громади й пошкодили приватний будинок.

"Росія цілеспрямовано руйнує наші міста та селища. Не наражайте себе на небезпеку - евакуюйтеся", - закликав Павло Кириленко.

Він додав у телеграмі, що впродовж 20 липня окупанти вбили одну цивільну людину на Донеччині – у Костянтинівці. Ще 5 мирних мешканців зазнали поранень.

Точну кількість загиблих у Маріуполі та Волновасі встановити неможливо.

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