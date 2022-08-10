Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко в телеграмі.

"За 9 серпня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини: в Очеретиному та Шевченко. Ще 6 людей отримали поранення", - наголосив він.

Точну кількість жертв у Маріуполі й Волновасі наразі встановити неможливо.

8 серпня на Донеччині від обстрілів російських загарбників загинуло три мирні жителі, також поранено ще 19 людей.

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