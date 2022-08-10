На Донеччині окупанти за добу вбили двох мирних мешканців, поранили ще 6
На Донеччині 9 серпня росіяни вбили двох цивільних, поранили 6. Точна кількість жертв у Маріуполі й Волновасі невідома
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко в телеграмі.
"За 9 серпня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини: в Очеретиному та Шевченко. Ще 6 людей отримали поранення", - наголосив він.
Точну кількість жертв у Маріуполі й Волновасі наразі встановити неможливо.
- 8 серпня на Донеччині від обстрілів російських загарбників загинуло три мирні жителі, також поранено ще 19 людей.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.58
Купівля 38.58Продаж 39.59
-
EUR
Купівля 38.96Продаж 40.11
- Актуальне
- Важливе