За добу на Донеччині рашисти убили трьох мирних жителів, ще 19 - поранені
8 серпня від обстрілів російських загарбників загинуло три мирні жителі, також поранено ще 19 людей
Про це інформує в телеграмі очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
"За 8 серпня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: у Часовому Яру, Новоселівці Першій та Мар'їнці", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок обстрілів 19 людей поранені.
Нині точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити неможливо.
"Росія вбиває цивільних! За всі свої злочини на нашій землі росіяни будуть відповідати!" - наголосив Кириленко.
- За добу, 7 серпня, внаслідок атаки рашистів на Донеччині загинуло 5 мирних мешканців, ще 17 отримали поранення.
- Укрзалізниця призначила один евакуаційний рейс із Покровська до Львова на вівторок, 9 серпня. Проїзд у ньому безкоштовний.
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