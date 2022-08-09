Про це інформує в телеграмі очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 8 серпня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: у Часовому Яру, Новоселівці Першій та Мар'їнці", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілів 19 людей поранені.

Нині точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити неможливо.

"Росія вбиває цивільних! За всі свої злочини на нашій землі росіяни будуть відповідати!" - наголосив Кириленко.

За добу, 7 серпня, внаслідок атаки рашистів на Донеччині загинуло 5 мирних мешканців, ще 17 отримали поранення.

Укрзалізниця призначила один евакуаційний рейс із Покровська до Львова на вівторок, 9 серпня. Проїзд у ньому безкоштовний.

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