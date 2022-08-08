Про це інформує в телеграмі очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 7 серпня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: 2 в Соледарі, 1 у Бахмуті, 1 у Мар'їнці та 1 у Селидовому", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілів російських окупантів 17 людей поранені.



Нині точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити неможливо.

"Кожен воєнний злочинець буде покараний!" - додав Кириленко.

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