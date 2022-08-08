На Донеччині за добу загарбники вбили 5 мирних мешканців, ще 17 - поранені
За добу, 7 серпня, внаслідок атаки рашистів на Донеччині загинуло 5 мирних мешканців, ще 17 отримали поранення
Про це інформує в телеграмі очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
"За 7 серпня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: 2 в Соледарі, 1 у Бахмуті, 1 у Мар'їнці та 1 у Селидовому", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок обстрілів російських окупантів 17 людей поранені.
Нині точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити неможливо.
"Кожен воєнний злочинець буде покараний!" - додав Кириленко.
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