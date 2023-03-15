На Донеччині окупанти знайшли спосіб "легалізувати" мародерство покинутих будинків

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Фактично імітація правового поля потрібна окупантам аби легалізувати мародерство покинутих будинків, мешканці яких виїхали через бойові дії та подальшу окупацію регіону РФ. Також “нотаріуси” потрібні аби наростити темпи паспортизації, адже нові документи щодо правовласності реєструватимуться лише з російським паспортом, а без документа майно власника можуть оголосити “безгосподарчим” й потім відібрати", - пише ЦНС.

У Центрі також зауважили, що будь-які візії з боку "нотаріусів" й будь-які документи окупантів юридично нікчемні й не будуть ніколи визнані.

"Юридичної сили ця "нотаріальна палата" не має. Всі ж "нотаріуси" по акту є грабіжниками й будуть нести відповідальність після деокупації регіону", - йдеться у матеріалі.