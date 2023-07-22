Про це повідомляє DW Україна.

"Знімальна група DW потрапила під російський обстріл близько 12:10 під час зйомок тренувань українських військових на полігоні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Шилка доправили в лікарню, ніні його стан стабільний. Кореспондент DW Матіас Бьолінгер і команда з безпеки, що супроводжувала знімальну групу, не постраждали.

"Ми знімали українську армію під час тренування, аж раптом почули кілька вибухів. Ми лягли на землю, пролунало ще кілька вибухів, ми побачили, що є поранені. Пізніше українська армія підтвердила, що нас обстріляли касетними боєприпасами", - розповів Бьолінгер.

Також відомо, що під час атаки загинув один український військовий, ще кілька серйозно постраждали.