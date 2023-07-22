На Донеччині оператора Deutsche Welle поранили касетними боєприпасами РФ
Оператор медіакомпанії Deutsche Welle (DW) Євген Шилко отримав поранення російськими касетними боєприпасами поблизу Дружківки Донецької області. Також загинув український військовий
Про це повідомляє DW Україна.
"Знімальна група DW потрапила під російський обстріл близько 12:10 під час зйомок тренувань українських військових на полігоні", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Шилка доправили в лікарню, ніні його стан стабільний. Кореспондент DW Матіас Бьолінгер і команда з безпеки, що супроводжувала знімальну групу, не постраждали.
"Ми знімали українську армію під час тренування, аж раптом почули кілька вибухів. Ми лягли на землю, пролунало ще кілька вибухів, ми побачили, що є поранені. Пізніше українська армія підтвердила, що нас обстріляли касетними боєприпасами", - розповів Бьолінгер.
Також відомо, що під час атаки загинув один український військовий, ще кілька серйозно постраждали.
- 22 липня у російських ЗМІ заявили про смерть військкора Ростислава Журавльова, який нібито потрапив під український обстріл на фронті.
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