На фронті ліквідували російського пропагандиста Журавльова
У російських ЗМІ заявили про смерть військкора РИА Новости Ростислава Журавльова, який нібито потрапив під український обстріл на фронті
Про це повідомляє РИА Новости.
Обстріл нібито стався у районі населеного пункту П'ятихатки на Запорізькому напрямку, де під вогонь потрапила група журналістів.
У пропагандистських ЗМІ зазначають, що також поранення отримав фотокореспондент РИА Новости Костянтин Михальчевський.
Крім цього, за попередніми даними, разом з ним постраждав і журналіст "Известий".
- 19 липня російські пропагандисти повідомили, що ЗСУ ліквідували комбрига Дениса Іванова з позивним "Ташкент" - його називали "улюбленцем Скабєєвої".
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