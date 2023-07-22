На фронті ліквідували російського пропагандиста Журавльова

Про це повідомляє РИА Новости.

Обстріл нібито стався у районі населеного пункту П'ятихатки на Запорізькому напрямку, де під вогонь потрапила група журналістів.

У пропагандистських ЗМІ зазначають, що також поранення отримав фотокореспондент РИА Новости Костянтин Михальчевський.

Крім цього, за попередніми даними, разом з ним постраждав і журналіст "Известий".