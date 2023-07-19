Російські пропагандисти повідомили, що ЗСУ ліквідували комбрига й "улюбленця Скабєєвої" Дениса Іванова
Російські пропагандисти повідомили, що ЗСУ ліквідували комбрига Дениса Іванова з позивним "Ташкент" - його називали "улюбленцем Скабєєвої"
Про це пише канал Міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm.
Першими про смерть Іванова повідомив прокремлівський телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, посилаючись на свої джерела. За даними телеграм-каналу, "Ташкент" загинув внаслідок удару дрона-камікадзе по його автомобілю.
Зазначається, що Іванова часто показували на державних каналах РФ та називали "легендарним комбригом".
"42-річного Іванова російська пропаганда героїзувала ще за життя, він був регулярним клієнтом прямих включень на кремлівських каналах, зокрема, його називали "улюбленцем Скабєєвої". Іванов був одним з умовно анонімних "героїв", його ім'я публічно не озвучували, а піарили під позивним "Ташкент"", - пише InformNapalm.
ВЧК-ОГПУ пише, що попри героїзацію, іванов так і не отримав звання "герой Росії".
- У червні українські захисники знищили командира 96-ї окремої розвідувальної бригади РФ.
- В Україні ліквідували Євгена Писаренка - командира російського спецзагону "Ахмат", який з початку повномасштабного вторгнення воював на Донеччині.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.65
Купівля 36.65Продаж 37.35
-
EUR
Купівля 40.98Продаж 41.92
- Актуальне
- Важливе