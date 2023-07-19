Про це пише канал Міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm.

Першими про смерть Іванова повідомив прокремлівський телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, посилаючись на свої джерела. За даними телеграм-каналу, "Ташкент" загинув внаслідок удару дрона-камікадзе по його автомобілю.

Зазначається, що Іванова часто показували на державних каналах РФ та називали "легендарним комбригом".

"42-річного Іванова російська пропаганда героїзувала ще за життя, він був регулярним клієнтом прямих включень на кремлівських каналах, зокрема, його називали "улюбленцем Скабєєвої". Іванов був одним з умовно анонімних "героїв", його ім'я публічно не озвучували, а піарили під позивним "Ташкент"", - пише InformNapalm.

ВЧК-ОГПУ пише, що попри героїзацію, іванов так і не отримав звання "герой Росії".