ЗСУ ліквідували командира російської розвідувальної бригади
Українські захисники знищили командира 96-ї окремої розвідувальної бригади РФ
Про це інформує в телеграмі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).
Його ліквідували ще 4 червня.
"Успішно демобілізований командир 96 окремої розвідувальної бригади (Нижній Новгород) полковник Максим Харламов. Смерть ворогам", - пише Штефан.
- За час повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні 237 180 військових, 3807 безпілотників і 4102 танки.
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