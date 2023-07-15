За добу між українськими військами та загарбниками відбулося 32 бойових зіткнення, - Генштаб ЗСУ

Про це вранці 15 липня інформує Генеральний штаб ЗСУ.

"Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 32 бойових зіткнення", - ідеться в повідомленні.

Росія випустила по Україні 17 "шахедів", 1 керовану ракету та завдала 50 авіаударів

Минулої доби ворог використав 17 "шахедів", щоб завдати удару по території України. Сили оборони змогли знищити 16 з них.

Також противник ударив зенітною керованою ракетою із зенітно-ракетного комплексу С-300. Крім того, завдав 50 авіаударів і здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

У ніч на 15 липня російські війська також атакували Україну "шахедами" та зенітними керованими ракетами. Інформація щодо наслідків цих атак уточнюється.

Ситуація по напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару районі Радьківки Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Карповичі, Камінь Чернігівської області; Білокопитове, Малушине, Бояро-Лежачі Сумської області та Козача Лопань, Нескучне, Мороховець, Тернова Харківської області.

На Куп’янському напрямку українські воїни стійко тримають оборону.

Росіяни здійснити артилерійські та мінометні обстріли населених пунтків Дворічна, Западне, Кам’янка, Кислівка, Берестове, Фиголівка Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії західніше Діброви Луганської області та східніше Новосадового Донецької області.

Завдав авіаційних ударів в районах Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне, Федорівка, Веселе Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські захисники успішно відбили усі ворожі атаки в районі Берхівки.

Ворог завдав авіаударів біля Ступочок та Диліївки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Дружба, Васюківка, Часів Яр, Олександро-Шультине, Диліївка, Північне та Південне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Первомайського.

Завдав авіаударів біля Авдіївки та Первомайського. Також здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Бердичі, Керамік, Ласточкине, Авдіївка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки.

Ворог здійснив обстріли понад 15 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Побєда та Георгіївка Донецької області.

На Шахтарському напрямку армія РФ вела безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки.

Здійснила обстріли населених пунктів Парасковіївка, Новомихайлівка, Макарівка, Новоукраїнка, Благодатне та Богоявленка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ.

Завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки Запорізької області та Грозового і Козацького Херсонської області. Здійснив артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, серед них Вільне поле, Мала Токмачка, Гуляйполе, Залізничне, Білогір'я Запорізької області; Антонівка, Тягинка, Чорнобаївка, Микільське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

Українські воїни своєю чергою продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Вони закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

ЗСУ упродовж минулої доби 13 ударів по районах зосередження окупантів і урази 9 ворожих артилерійських засобів

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та 1 - по зенітно-ракетному комплексу противника. Також підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 9 артилерійських засобів на вогневих позиціях.