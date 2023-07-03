В Україні ліквідували командира російського спецзагону "Ахмат"

Про це повідомив командир підрозділу Апти Алаудінов.

Окупант мав позивний "Большой",

Повідомляється, що Писаренко раніше служив у ставропольському ОМОНі, де отримав звання полковника. На початку повномасштабного вторгнення добровільно вступив до армії РФ та у складі чеченського батальйону "Ахмат" брав участь у війни Росії проти України.

Російський воєнний кореспондент Дмитро Кулько заявив, що він зробив це аби "захищати мешканців Донбасу".

Довідково. Батальйон спеціального призначення "Ахмат" - російський спецпідрозділ, що базується у Чечні. Бере участь у бойових діях з початку повномасштабного вторгнення.