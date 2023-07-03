В Україні ліквідували командира російського спецзагону "Ахмат"
В Україні ліквідували Євгена Писаренка - командира російського спецзагону "Ахмат", який з початку повномасштабного вторгнення воював на Донеччині
Про це повідомив командир підрозділу Апти Алаудінов.
Окупант мав позивний "Большой",
Повідомляється, що Писаренко раніше служив у ставропольському ОМОНі, де отримав звання полковника. На початку повномасштабного вторгнення добровільно вступив до армії РФ та у складі чеченського батальйону "Ахмат" брав участь у війни Росії проти України.
Російський воєнний кореспондент Дмитро Кулько заявив, що він зробив це аби "захищати мешканців Донбасу".
Довідково. Батальйон спеціального призначення "Ахмат" - російський спецпідрозділ, що базується у Чечні. Бере участь у бойових діях з початку повномасштабного вторгнення.
- Глава Чечні Рамзан Кадиров повідомив, що солдати з батальйону "Захід-АХМАТ" міноборони РФ почали пильнувати російський кордон і протидіяти "українським диверсантам" у Бєлгородській області.
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