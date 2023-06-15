Про це у своєму телеграм-каналі повідомив глава Чечні Рамзан Кадиров.

"Так, у районі населеного пункту Нехотіївка наші бійці зміцнюються на території КПП. Тепер для бандитів кордон закрито. Наші підрозділи заступили на чергування та на пропускному пункті біля села Казинка Грайворонського району. Раніше цей КПП був атакований так званим Російським добровольчим корпусом", — проінформував Кадиров.

Він заявив, що його вояки подбають про безпеку населення, а хто посягне на кордони РФ, отримає блискавичну відповідь.

Керувати діями кадирівців будуть депутат Держдуми РФ Адам Делімханов і начальник відділу МВС РФ у Курчалоєвському районі ЧР Рустам Агуєв.

Нагадаємо, 13 червня Рамзан Кадиров повідомив, що батальйон "Захід-Ахмат" займеться захистом Білгородської області від нападів з боку України.

14 червня Кадиров влаштував цілу виставу зі зникненням в Україні своєї "правої руки", депутата Держдуми РФ Адама Делімханова. Він звернувся до українських спецслужб з проханням надати інформацію про його місце перебування. У підрозділі "Ахмат" оголосили про спецоперацію з пошуків раптово зниклої "правої руки" Рамзана Кадирова Адама Делімханова. Пізніше глава Чечні заявив, що його соратник живий і неушкоджений.

Що відбувається у Бєлгородській області

22 травня легіон "Свобода Росії" та Російський добровольчий корпус (РДК) повідомили про звільнення населених пунктів Козинка та Гора-Подол Бєлгородської області РФ та входження їхніх передових загонів до міста Грайворона.

2 червня РДК і легіон "Свобода Росії" заявили про другу фазу рейду на Бєлгородщині. Цього разу російські партизани зосередили увагу на місті Шебекіно.

3 червня, "легіонери" звинуватили путінські війська у "хаотичному обстрілі Бєлгородщини" й запропонували жителям області евакуацію вглиб України.

"Прикордонна зона у Бєлгородській області стрімко перетворюється на сіру зону (з боку РФ): покинуті будинки, покинуті жителі, повна відсутність місцевої адміністрації та представників поліції... У цій сірій зоні, що раптово утворилася, РДК намагається закріпитися, щоб потім навести лад", - поінформували своєю чергою 3 червня у РДК.

Ранком 4 червня добровольці заявили про бої на підступах до Шебекіно.

Вдень 4 червня РДК і легіон записали відео з двома полоненими, в якому звернулися до обласного керівника В'ячеслава Гладкова. Вони попросили його прийти та забрати полонених підконтрольної Путіну армії.

Гладков погодився на зустріч заради того аби забрати полонених, але зрештою не прийшов. Російський добровольчий корпус і легіон "Свобода Росії" повідомили про свій намір передати російських полонених в обмінний фонд української сторони.

Представник ГУР Андрій Юсов вважає, що якщо до України надійдуть звернення про гумкоридор для жителів Бєлгородщини, то наша країна їх розгляне.

У середу, 7 червня, бійці легіону "Свобода Росії" оголосили, що вважають Крим - тимчасово окупованою частиною України.

Також 7 червня командир Російського добровольчого корпусу заявив, що вони вже 7 днів контролюють Нову Таволжанку Бєлгородської області.