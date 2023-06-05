Про це він сказав у ефірі телемарафону.

"Наскільки відомо, зростає підтримка серед місцевого населення і це стосується як людей, які готові зі зброєю в руках боротися проти Путіна, так і місцевих мешканців, які просять про захист у повстанців. І я переконаний, що якщо відповідні звернення будуть находити до України, то Україна у належному порядку буде їх розглядати", - прокоментував ситуацію у Бєлгородській області Юсов.

Він також додав, що якщо російські полонені, захоплені РДК та легіоном "Свобода Росії" потраплять до України, їм буде надане належне поводження в рамках Женевської конвенції.

Що відбувається у Бєлгородській області

22 травня легіон "Свобода Росії" та Російський добровольчий корпус (РДК) повідомили про звільнення населених пунктів Козинка та Гора-Подол Бєлгородської області РФ та входження їхніх передових загонів до міста Грайворона.

2 червня РДК і легіон "Свобода Росії" заявили про другу фазу рейду на Бєлгородщині. Цього разу російські партизани зосередили на місті Шебекіно.

3 червня, "легіонери" звинуватили путінські війська у "хаотичному обстрілі Бєлгородщини" й запропонували жителям області евакуацію вглиб України.

"Прикордонна зона у Бєлгородській області стрімко перетворюється на сіру зону (з боку РФ): покинуті будинки, покинуті жителі, повна відсутність місцевої адміністрації та представників поліції... У цій сірій зоні, що раптово утворилася, РДК намагається закріпитися, щоб потім навести лад", - поінформували своєю чергою 3 червня у РДК.

Ранком 4 червня добровольці заявили про бої на підступах до Шебекіно.

Вдень 4 червня РДК і легіон записали відео з двома полоненими, в якому звернулися до обласного керівника В'ячеслава Гладкова. Вони попросили його прийти та забрати полонених підконтрольної Путіну армії.

Гладков погодився на зустріч заради того аби забрати полонених, але з рештою не прийшов. Російський добровольчий корпус і легіон "Свобода Росії" повідомили про свій намір передати російських полонених в обмінний фонд української сторони.