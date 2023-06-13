Про це він написав на своїй сторінці в телеграм.

Кадиров розповів про підсумки зустрічі депутата Держдуми Адама Делімханова з губернатором Бєлгородської області В'ячеславом Гладковим, представниками Міноборони та керівництвом обласного управління Росгвардії.

"На порядок денний були винесені питання взаємодії в рамках запобігання диверсійним вилазкам з боку "укронацистських" збройних формувань у прикордонних районах. До цієї роботи будуть залучені бійці батальйону "Захід-Ахмат" Міноборони Росії, які в тісному контакті з іншими російськими підрозділами займуться вирішенням цього завдання", — написав глава Чечні.

Що відбувається у Бєлгородській області

22 травня легіон "Свобода Росії" та Російський добровольчий корпус (РДК) повідомили про звільнення населених пунктів Козинка та Гора-Подол Бєлгородської області РФ та входження їхніх передових загонів до міста Грайворона.

2 червня РДК і легіон "Свобода Росії" заявили про другу фазу рейду на Бєлгородщині. Цього разу російські партизани зосередили увагу на місті Шебекіно.

3 червня, "легіонери" звинуватили путінські війська у "хаотичному обстрілі Бєлгородщини" й запропонували жителям області евакуацію вглиб України.

"Прикордонна зона у Бєлгородській області стрімко перетворюється на сіру зону (з боку РФ): покинуті будинки, покинуті жителі, повна відсутність місцевої адміністрації та представників поліції... У цій сірій зоні, що раптово утворилася, РДК намагається закріпитися, щоб потім навести лад", - поінформували своєю чергою 3 червня у РДК.

Ранком 4 червня добровольці заявили про бої на підступах до Шебекіно.

Вдень 4 червня РДК і легіон записали відео з двома полоненими, в якому звернулися до обласного керівника В'ячеслава Гладкова. Вони попросили його прийти та забрати полонених підконтрольної Путіну армії.

Гладков погодився на зустріч заради того аби забрати полонених, але зрештою не прийшов. Російський добровольчий корпус і легіон "Свобода Росії" повідомили про свій намір передати російських полонених в обмінний фонд української сторони.

Представник ГУР Андрій Юсов вважає, що якщо до України надійдуть звернення про гумкоридор для жителів Бєлгородщини, то наша країна їх розгляне.

У середу, 7 червня, бійці легіону "Свобода Росії" оголосили, що вважають Крим - тимчасово окупованою частиною України.

Також 7 червня командир Російського добровольчого корпусу заявив, що вони вже 7 днів контролюють Нову Таволжанку Бєлгородської області.