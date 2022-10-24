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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією На Донеччині під час бою морські піхотинці знищили 29 російських окупантів і БМП

На Донеччині під час бою морські піхотинці знищили 29 російських окупантів і БМП

24 жовтня, 2022 понедiлок
14:27
війна з Росією Українські захисники знищили на Донецькому напрямку близько 30 окупантів і підбили ворожий танк

23 жовтня бійці ВМС ліквідували бойову машину піхоти та ще 29 російських загарбників під час бою на Донеччині

Про це інформує Військово-морські сили Збройних Сил України.

"23 жовтня військові частини та підрозділи Командування морської піхоти Військово-морських сил, які входять до складу угруповань продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації", - пише пресслужба.

Повідомляється, що лише за минулу добу на Донецькому напрямку окремий батальйон морської піхоти під час відновлення раніше втрачених позицій ліквідували 29 осіб окупантів та БМП  армії РФ.

Також артилеристи наносили вогневе ураження по підрозділах російських загарбників на території України.

"Остаточні втрати ворога уточнюються", - додали в ВМС.

  • Українська авіація протягом 23 жовтня завдала 11 ударів по місцях зосередження противника, а ракетні війська та артилерія уразили чотири пункти управління, чотири склади боєприпасів й зенітний ракетний комплекс.
  • ЗСУ виконали 130 вогневих завдань за день та знищили російську станцію "Зоопарк-1" на Херсонщині.  
  • Генштаб підтвердив знищення трьох ворожих БМ-21 "Град" та евакуацію 70 поранених окупантів на Запоріжжі. 

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ЗСУ
ВМСУ
Донеччина
окупанти
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