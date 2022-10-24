Про це передає у фейсбуці ОК "Південь".

"Обстановка в південнобузькій операційній зоні досить складна та динамічна, але контролюється Силами оборони", - йдеться у повідомленні.

Українські війська утримують займані позиції та наносять вогньове ураження противнику, з метою створення умов для подальших наступальних дій.

Протягом бойового дня, суттєвих змін у стані, складі та положенні військ противника не відмічено.

За даними ОК "Південь", війська РФ продовжують вести активну оборону, намагаються утримати зайняті рубежі та здійснювати вогневий вплив на характер дій українських військ. Ворог застосовує авіацію, реактивну та ствольну артилерію, міномети й танки по позиціях України і прилеглих територіальних громадах.

Протягом бойового дня ворог 6 разів атакував авіацією українські позиції й вивільнені в жовтні населені пункти Бериславського району. Мінометний вогонь вів по прибережній смузі Очаківської громади. Без українських втрат.

Своєю чергою підрозділи ракетно-артилерійських військ українських Сил оборони виконали 130 вогневих завдань за день.

"Отримано підтвердження, що так звана друга, а точніше довга армія світу знов зменшилась на 7 рашистів. Також радіолокаційній станції "Зоопарк-1" наші бійці вкоротили віку на Херсонщині", - кажуть в ОК.

Наголошується, що на території придністровського регіону Республіки Молдова ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

В Оперативному командуванні радять українцям не дозволяти ворожим силам вводити їх в оману.

"Будьте пильними і свідомими, дотримуйтеся заходів безпеки і довіряйте силам оборони, які на сторожі вашої безпеки. Пам'ятайте про неприпустимість поширення інформацію про дії, переміщення і розташування наших підрозділів", - кажуть військові.

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