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ЗСУ завдали 11 ударів по місцях зосередження ворога та відбили атаки в районах 11 населених пунктів

24 жовтня, 2022 понедiлок
07:34
війна з Росією гаубиця FH-70

Українська авіація протягом 23 жовтня завдала 11 ударів по місцях зосередження противника, а ракетні війська та артилерія уразили пункти управління, чотири склади боєприпасів й зенітний ракетний комплекс

Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

"Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 11 ударів. Підтверджено ураження 11 районів зосередження озброєння та військової техніки ворога. Підрозділи протиповітряної оборони збили 12 БпЛА Shahed-136", - йдеться в повідомленні.

Українські ракетні війська та артилерія за минулу добу уразили чотири пункти управління, п’ять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, чотири склади боєприпасів, зенітний ракетний комплекс, район вогневих позицій артилерії та інші важливі об’єкти противника. 

Також за минулу добу Сили оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Землянки і Чугунівка Харківської області, а також Соледар, Бахмут, Андріївка, Кліщіївка, Новомихайлівка, Мар’їнка, Невельське, Первомайське та Авдіївка Донецької області.

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Росія
ЗСУ
Донеччина
Мар’їнка
Авдіївка
Бахмут
Харківщина
Військові новини
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