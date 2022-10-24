Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

"Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 11 ударів. Підтверджено ураження 11 районів зосередження озброєння та військової техніки ворога. Підрозділи протиповітряної оборони збили 12 БпЛА Shahed-136", - йдеться в повідомленні.

Українські ракетні війська та артилерія за минулу добу уразили чотири пункти управління, п’ять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, чотири склади боєприпасів, зенітний ракетний комплекс, район вогневих позицій артилерії та інші важливі об’єкти противника.

Також за минулу добу Сили оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Землянки і Чугунівка Харківської області, а також Соледар, Бахмут, Андріївка, Кліщіївка, Новомихайлівка, Мар’їнка, Невельське, Первомайське та Авдіївка Донецької області.

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