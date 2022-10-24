ЗСУ завдали 11 ударів по місцях зосередження ворога та відбили атаки в районах 11 населених пунктів
Українська авіація протягом 23 жовтня завдала 11 ударів по місцях зосередження противника, а ракетні війська та артилерія уразили пункти управління, чотири склади боєприпасів й зенітний ракетний комплекс
Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
"Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 11 ударів. Підтверджено ураження 11 районів зосередження озброєння та військової техніки ворога. Підрозділи протиповітряної оборони збили 12 БпЛА Shahed-136", - йдеться в повідомленні.
Українські ракетні війська та артилерія за минулу добу уразили чотири пункти управління, п’ять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, чотири склади боєприпасів, зенітний ракетний комплекс, район вогневих позицій артилерії та інші важливі об’єкти противника.
Також за минулу добу Сили оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Землянки і Чугунівка Харківської області, а також Соледар, Бахмут, Андріївка, Кліщіївка, Новомихайлівка, Мар’їнка, Невельське, Первомайське та Авдіївка Донецької області.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.94
Купівля 39.94Продаж 40.71
-
EUR
Купівля 38.27Продаж 39.37
- Актуальне
- Важливе