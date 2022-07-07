Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко в телеграмі.

"За 6 липня росіяни вбили 7 мирних жителів Донеччини: 3 у Торецьку, 2 в Авдіївці, 1 у Кодемі і 1 у Сіверську. Ще 2 людини отримали поранення", - наголосив він.

Точну кількість загиблих у Волновасі й Маріуполі наразі встановити неможливо.

6 липня росіяни обстріляли ракетами приватний сектор в Торецьку, що на Донеччині. Під завалами одного з будинків знайшли тіла 3 людей.

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