Внаслідок ракетного удару по Торецьку загинула сім'я з трьох людей

Про це йдеться у відеоповідомленні, яке поширив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко

"Ракета влучила прямо в цей будинок. Тіла розірвані. Донька, виходить, мама і бабуся. Не винні ні в чому абсолютно", - сказав місцевий мешканець Андрій.

Близько 15 години ми повідомляли, що російські терористи завдали ракетних ударів по Торецьку на Донеччині.

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