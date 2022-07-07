Внаслідок ракетного удару по Торецьку загинула сім'я з трьох людей
Росіяни обстріляли ракетами приватний сектор в Торецьку, що на Донеччині. Під завалами одного з будинків знайшли тіла трьох людей
Про це йдеться у відеоповідомленні, яке поширив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко
"Ракета влучила прямо в цей будинок. Тіла розірвані. Донька, виходить, мама і бабуся. Не винні ні в чому абсолютно", - сказав місцевий мешканець Андрій.
- Близько 15 години ми повідомляли, що російські терористи завдали ракетних ударів по Торецьку на Донеччині.
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