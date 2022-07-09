Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко в телеграмі.

"За 8 липня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: 4 у Сіверську та 1 у Семигір'ї. Ще 8 людей отримали поранення", - наголосив він.

Точну кількість загиблих у Маріуполі та Волновасі поки встановити неможливо.

8 липня російські окупанти здійснили спробу встановити контроль над Вуглегірською ТЕС на Донеччині, проте були відкинуті українськими військовими на попередні позиції.

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