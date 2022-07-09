На Донеччині росіяни за добу вбили 5 людей, іще 8 поранили
На Донеччині 8 липня росіяни вбили 5 мешканців Сіверська й Семигір'я та ще 8 цивільних поранили
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко в телеграмі.
"За 8 липня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: 4 у Сіверську та 1 у Семигір'ї. Ще 8 людей отримали поранення", - наголосив він.
Точну кількість загиблих у Маріуполі та Волновасі поки встановити неможливо.
- 8 липня російські окупанти здійснили спробу встановити контроль над Вуглегірською ТЕС на Донеччині, проте були відкинуті українськими військовими на попередні позиції.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.67
Купівля 34.67Продаж 35.56
-
EUR
Купівля 35.22Продаж 36.48
- Актуальне
- Важливе