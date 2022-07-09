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Головна війна з Росією ЗСУ відбили наступ в районі Доломітного та не дозволили росіянам захопити Вуглегірську ТЕС, - Генштаб

ЗСУ відбили наступ в районі Доломітного та не дозволили росіянам захопити Вуглегірську ТЕС, - Генштаб

9 липня, 2022 субота
07:50
війна з Росією танк

Російські окупанти здійснили спробу встановити контроль над Вуглегірською ТЕС на Донеччині, проте були відкинуті українськими військовими на попередні позиції

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у facebook

На Слов’янському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли поблизу Дібровного, Богородичного, Адамівки, Карнаухівки та Сулигівки. 

На Краматорському напрямку противник обстріляв цивільну інфраструктуру в районах Григорівки, Верхньокам’янського та Краматорська. Штурмовими діями намагається просунутись в районі населеного пункту Григорівка, бої тривають.

На Бахмутському напрямку ворожі обстріли фіксувалися поблизу Зайцевого, Берестового та Клинового. Завдав авіаудару неподалік Спірного.

Наступальними діями окупанти намагалися встановити контроль над територією Вуглегірської ТЕС та покращити тактичне положення в районі Доломітного. Українські воїни не дали їм цього зробити та відкинули на попередні позиції.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках тривають обопільні обстріли позицій по лінії зіткнення. Ворог завдавав авіаційних ударів в районі населеного пункту Малі Щербаки.

На Харківському напрямку окупанти ведуть оборону зайнятих раніше рубежів. Ворог обстрілював із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Явірське, Стара Гнилиця, Українка, Микільське, Базаліївка, Руські Тишки, Черкаські Тишки, П’ятигірське, Прудянка, Чорноглазівка, Кутузівка, Старий Салтів, Шестакове та Рубіжне. 

На Південнобузькому напрямку противник продовжує систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури із ствольної та реактивної артилерії по лінії зіткнення. 

Зберігається подальша загроза завдання ракетних ударів по критичній інфраструктурі регіону. 

Українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують успішне вогневе ураження скупчень живої сили, військової техніки російських окупантів та складів з боєприпасами. Ворог має значні втрати.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін у діяльності підрозділів противника не відзначається. На останньому ворог обстріляв позиції наших військ неподалік  Сеньківки та Миколаївки Чернігівської області та населених пунктів Есмань і Олексіївка Сумської області.

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Донбас
Краматорськ
ЗСУ
Донеччина
окупанти
Авдіївка
Слов'янськ
Бахмут
Світлодарськ
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