На Донеччині росіяни за добу вбили 5 цивільних і поранили ще 16
На Донеччині 19 липня росіяни вбили 5 мирних мешканців, поранили 16. Кількість загиблих у Маріуполі та Волновасі невідома
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко в телеграмі.
"За 19 липня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: 2 у Краснопіллі, 1 у Краматорську, 1 у Соледарі та 1 в Авдіївці. Ще 16 людей отримали поранення", - наголосив він.
Точно кількість загиблих у Маріуполі та Волновасі встановити неможливо.
- 19 липня речниця Донецької ОВА Тетяна Ігнатченко заявила, що на Донеччині вся лінія розмежування від Вугледару до Сіверська є полем бою.
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