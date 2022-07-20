На Донеччині росіяни за добу вбили 5 цивільних і поранили ще 16

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко в телеграмі.

"За 19 липня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: 2 у Краснопіллі, 1 у Краматорську, 1 у Соледарі та 1 в Авдіївці. Ще 16 людей отримали поранення", - наголосив він.

Точно кількість загиблих у Маріуполі та Волновасі встановити неможливо.

19 липня речниця Донецької ОВА Тетяна Ігнатченко заявила, що на Донеччині вся лінія розмежування від Вугледару до Сіверська є полем бою.

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