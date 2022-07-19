На Донеччині вся лінія розмежування від Вугледару до Сіверська є полем бою,- речниця ОВА Ігнатченко
Тетяна Ігнатченко, речниця Донецької ОВА, повідомила про серйозні бойові дії, які точаться по всій території області
Про це вона розповіла в етері Еспресо.
"Для ворога важлива вся Донецька область, не тільки Сіверськ та Бахмут. Тобто по всій Донеччині, як по лінії розмежування, так і на відносній відстані від зони бойових дій, маємо потужні обстріли. Наприклад, сьогодні, 19 липня, по Краматорську було завдано авіаудар, одна людина загинула і шестеро поранено під час цього обстрілу. Удар був настільки потужний, що навколишні десять багатоповерхівок серйозно пошкоджені ", - розказала речниця ОВА.
Тетяна Ігнатченко зазначила, що серйозні бойові дії точаться по всій території Донецької області.
Речниця Донецької ОВА додала: "Крім того, у цей день обстрілу зазнав Слов'янськ, маємо одного загиблого і щонайменше двох поранених. Також ворогом було атаковано невеличке містечко Гірник, є поранений. Йдеться не лише про Сіверськ і Бахмут, а вся лінія розмежування, починаючи від Вугледара і завершуючи Бахмутом і Сіверськом, є полем бою".
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