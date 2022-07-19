Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у telegram.

"Гучні вибухи у Краматорську: росіяни вдарили по центральній частині міста. За попередньою інформацією - авіаційними ракетами. Наразі відомо про щонайменше одного загиблого цивільного.

У житлових поверхівках, які опинилися в епіцентрі удару, зчинилися пожежі. Рятувальники ДСНС, що прибули на місце, ліквідують пожежі та надають допомогу людям. Деталі - згодом", - написав Кириленко.

15 липня окупанти завдали ракетного удару по Краматорську, внаслідок обстрілу було пошкоджено сім житлових будинків та два об'єкти інфраструктури.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb