Росіяни вдарили по центру Краматорська, палають багатоповерхівки, загинула щонайменше одна людина
У вівторок, 19 липня, російські окупанти обстріляли центральну частину Краматорська на Донеччині, загинула щонайменшне одна людина
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у telegram.
"Гучні вибухи у Краматорську: росіяни вдарили по центральній частині міста. За попередньою інформацією - авіаційними ракетами. Наразі відомо про щонайменше одного загиблого цивільного.
У житлових поверхівках, які опинилися в епіцентрі удару, зчинилися пожежі. Рятувальники ДСНС, що прибули на місце, ліквідують пожежі та надають допомогу людям. Деталі - згодом", - написав Кириленко.
- 15 липня окупанти завдали ракетного удару по Краматорську, внаслідок обстрілу було пошкоджено сім житлових будинків та два об'єкти інфраструктури.
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