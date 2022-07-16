Внаслідок ракетного удару по Краматорську 15 липня пошкоджено житлові будинки та інфраструктура
Ввечері 15 липня окупанти завдали ракетного удару по Краматорську. Внаслідок обстрілу пошкоджено 7 житлових будинків та два об'єкти інфраструктури
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"Пошкоджено 7 житлових будинків та 2 об'єкти інфраструктури — такі остаточні наслідки вчорашнього удару по Краматорську. Цього разу росіяни застосували проти цивільних ракету Торнадо-С із осколково-фугасним зарядом",- сказав Кириленко.
За даними Вікіпедії, Торнадо-С – це модернізований РСЗВ 9К58 Смерч. Система може включати бойову машину з некерованими реактивними снарядами або коригований реактивний снаряд, який може бути начинений відокремлюваною осколково-фугасною частиною.
"Удари по містах у відносному тилу — свідомий вибір росіян, які прагнуть посіяти паніку. Краматорськ — особливо ласа мішень, адже це тимчасовий адміністративний центр області. Всі, хто досі залишається у місті та в області в цілому, наражають себе на смертельну небезпеку", - додав очільник області.
- На Донеччині вранці 14 липня окупанти завдали авіаракетних ударів по промзоні Краматорська й залишили частину міста без електрики.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
35.98
Купівля 35.98Продаж 36.8
-
EUR
Купівля 35.79Продаж 36.85
- Актуальне
- Важливе