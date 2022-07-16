Внаслідок ракетного удару по Краматорську 15 липня пошкоджено житлові будинки та інфраструктура

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Пошкоджено 7 житлових будинків та 2 об'єкти інфраструктури — такі остаточні наслідки вчорашнього удару по Краматорську. Цього разу росіяни застосували проти цивільних ракету Торнадо-С із осколково-фугасним зарядом",- сказав Кириленко.

За даними Вікіпедії, Торнадо-С – це модернізований РСЗВ 9К58 Смерч. Система може включати бойову машину з некерованими реактивними снарядами або коригований реактивний снаряд, який може бути начинений відокремлюваною осколково-фугасною частиною.

"Удари по містах у відносному тилу — свідомий вибір росіян, які прагнуть посіяти паніку. Краматорськ — особливо ласа мішень, адже це тимчасовий адміністративний центр області. Всі, хто досі залишається у місті та в області в цілому, наражають себе на смертельну небезпеку", - додав очільник області.

На Донеччині вранці 14 липня окупанти завдали авіаракетних ударів по промзоні Краматорська й залишили частину міста без електрики.

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