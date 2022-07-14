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Росіяни завдали авіаракетних ударів по Краматорську: у місті частково нема електрики

14 липня, 2022 четвер
08:50
війна з Росією Ракетний удар, Краматорськ

На Донеччині вранці 14 липня окупанти завдали авіаракетних ударів по промзоні Краматорська й залишили частину міста без електрики

Про це повідомив мер Краматорська Олександр Гончаренко в телеграмі.

"Тривожний ранок. Авіаракетні удари по промисловій зоні Краматорська. Є відсутність електропостачання у деяких частинах міста", - наголосив він.

Олександр Гончаренко зауважив, що небезпека не минула, і закликав людей перебувати в укриттях.

  • Уранці 13 липня  окупанти двічі вдарили по Краматорську. Вони влучили у лісосмугу та промзону, але люди не постраждали.

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