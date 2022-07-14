Про це повідомив мер Краматорська Олександр Гончаренко в телеграмі.

"Тривожний ранок. Авіаракетні удари по промисловій зоні Краматорська. Є відсутність електропостачання у деяких частинах міста", - наголосив він.

Олександр Гончаренко зауважив, що небезпека не минула, і закликав людей перебувати в укриттях.

Уранці 13 липня окупанти двічі вдарили по Краматорську. Вони влучили у лісосмугу та промзону, але люди не постраждали.

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