Загиблий та 5 поранених у Бахмуті, ракетні удари по Краматорську і Нью-Йорку: окупанти продовжують обстрілювати Донеччину
Упродовж доби окупанти продовжували обстріли Донеччини, станом на ранок 13 липня найбільше постраждав Бахмутський район
Про це повідомяє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Упродовж доби у Бахмуті одна людина загинула та 5 отримали поранення. По Нью-Йорку окупанти завдали 2 удари – влучили біля дитячого садка.
Через безперервні обстріли 5 будинків пошкодженні у Верхньокам'янському, 2 у Званівці та 1 у Сіверську. Ще один будинок у Сіверську зруйнований повністю. Проте постраждалих немає.
Унаслідок трьох ракетних ударів по Костянтинівці поранена 1 людина. Пошкоджена промислова будівля і приватний будинок.
Як додає міський голова Краматорська Олександр Гончаренко, вранці окупанти також двічі вдарили по місту: влучили у лісосмугу та промзону. Обійшлося без жертв.
- На Харківщині окупанти за добу вбили одну людину та поранили ще п'ятьох.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
35.77
Купівля 35.77Продаж 36.89
-
EUR
Купівля 35.84Продаж 37.17
- Актуальне
- Важливе