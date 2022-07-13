Про це повідомяє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Упродовж доби у Бахмуті одна людина загинула та 5 отримали поранення. По Нью-Йорку окупанти завдали 2 удари – влучили біля дитячого садка.

Через безперервні обстріли 5 будинків пошкодженні у Верхньокам'янському, 2 у Званівці та 1 у Сіверську. Ще один будинок у Сіверську зруйнований повністю. Проте постраждалих немає.

Унаслідок трьох ракетних ударів по Костянтинівці поранена 1 людина. Пошкоджена промислова будівля і приватний будинок.

Як додає міський голова Краматорська Олександр Гончаренко, вранці окупанти також двічі вдарили по місту: влучили у лісосмугу та промзону. Обійшлося без жертв.





На Харківщині окупанти за добу вбили одну людину та поранили ще п'ятьох.