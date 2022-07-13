На Харківщині окупанти за добу вбили одну людину та поранили ще п'ятьох
На Харківщині 12 липня росіяни вбили цивільного, поранили ще п'ятьох, обстріляли будинки та господарські будівлі
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграмі.
"Терор мирного населення Харківщини з боку російських окупантів триває. Вчора ворог обстріляв Індустріальний та Немишлянський райони Харкова, внаслідок чого 5 людей отримали поранення. Зараз вони перебувають в лікарні та отримують усю необхідну допомогу, їхній стан стабільний, загрози життю немає", - наголосив він.
У ніч на 13 липня росіяни намагалися завдати ракетного удару по місту з Бєлгорода, але ЗСУ збили ракету. Ніхто не постраждав.
Також окупанти гатили з артилерії по містах і селах Харківського, Богодухівського, Ізюмського, Чугуївського районів Харківщини. Вони пошкодили приватні будинки та господарські споруди.
"Протягом доби в Харківській області поранення від російських обстрілів отримали 5 мирних мешканців: 2 людей в Харківському районі, 1 людина в Богодухівському, 2 людини в Ізюмському. На жаль, в Слатиному, Харківського району, загинув 55-річний чоловік", - зауважив Олег Синєгубов.
На Харківщині тривють бойові дії. На Харківському напрямку загарбники зосереджені на обороні утримуваних позицій. У районі Ізюма вони вели штурм у бік Довгенького. ЗСУ дали росіянам відсіч і змусили їх відступити на Харківщині.
- 12 липня в Інституті вивчення війни назвали невдалим російський штурм на північ від Харкова.
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