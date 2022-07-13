Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграмі.

"Терор мирного населення Харківщини з боку російських окупантів триває. Вчора ворог обстріляв Індустріальний та Немишлянський райони Харкова, внаслідок чого 5 людей отримали поранення. Зараз вони перебувають в лікарні та отримують усю необхідну допомогу, їхній стан стабільний, загрози життю немає", - наголосив він.

У ніч на 13 липня росіяни намагалися завдати ракетного удару по місту з Бєлгорода, але ЗСУ збили ракету. Ніхто не постраждав.

Також окупанти гатили з артилерії по містах і селах Харківського, Богодухівського, Ізюмського, Чугуївського районів Харківщини. Вони пошкодили приватні будинки та господарські споруди.

"Протягом доби в Харківській області поранення від російських обстрілів отримали 5 мирних мешканців: 2 людей в Харківському районі, 1 людина в Богодухівському, 2 людини в Ізюмському. На жаль, в Слатиному, Харківського району, загинув 55-річний чоловік", - зауважив Олег Синєгубов.

На Харківщині тривють бойові дії. На Харківському напрямку загарбники зосереджені на обороні утримуваних позицій. У районі Ізюма вони вели штурм у бік Довгенького. ЗСУ дали росіянам відсіч і змусили їх відступити на Харківщині.

12 липня в Інституті вивчення війни назвали невдалим російський штурм на північ від Харкова.

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