Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Військові РФ залишаються на оперативній паузі під час війни в Україні. Вони продовжують перегрупування, відпочинок, переобладнання та відновлення; проте продовжують бомбардувати критичні райони, щоб створити умови для майбутніх наземних наступальних дій; а також проводять обмежені атаки.

Зазначається, що російські війська здійснили обмежені та безуспішні наземні наступи на північ від Слов’янська та на схід від Сіверська.

Проте рашисти продовжили авіаційні та артилерійські удари в районі Бахмута та Авдіївки.

Також окупанти провели кілька невдалих наземних штурмів на північ від Харкова.

Головне зі звіту ISW

Кремль закуповує іранські БПЛА, які, ймовірно, покращать російську повітряну розвідку та точність непрямого вогню в Україні.

Російські війська, ймовірно, здійснили атаку під фальшивим прапором на Запорізьку атомну електростанцію в окупованому Енергодарі Запорізької області.

Російські та українські джерела повідомляли, що 10 липня в Херсоні внаслідок українських ударів було вбито кількох російських офіцерів.

Українські війська продовжували завдавати ударів по російських складах боєприпасів на Південній осі.

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