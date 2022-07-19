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Головна війна з Росією Ворог закріплюється на південній околиці Покровська, - Генштаб ЗСУ

Ворог закріплюється на південній околиці Покровська, - Генштаб ЗСУ

19 липня, 2022 вiвторок
20:23
війна з Росією Війна з Росією, Генштаб ЗСУ

Противник продовжує зазнавати втрат у живій силі та техніці, тривають підриви складів боєприпасів ворога, фіксується збільшення випадків дезертирства російських окупантів

Про це повідомляє у вечірньому зведенні Генштаб ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін в діяльності збройних сил республіки білорусь не відзначається. Завершується ротація підрозділів, які задіяні до прикриття ділянки білорусько-українського кордону.

На Сіверському напрямку ворог обстріляв зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню з території російської федерації Миколаївку Чернігівської області та Заруцьке, Журавку, Білопілля,  Іскрисківщину, Миропілля, Есмань і Вовківку на Сумщині.

На Харківському напрямку ворог продовжив вогневе ураження із артилерії населених пунктів в районах на північ, схід та південний-схід від міста Харкова.

Здійснював невдалі спроби ведення наступальних дій в напрямках сіл Уди та Гусарівка. Поблизу останнього завдав авіаційного удару.

На Слов’янському напрямку противник обстрілював із ствольної, реактивної артилерії та танків райони населених пунктів Дібровне, Новомиколаївка, Велика Комишуваха, Долина, Чепіль, Семиланне, Грушуваха, Адамівка, Барвінкове, Богородичне, Архангелівка та Нова Дмитрівка.

Ворожа спроба розвідки боєм у напрямку Дмитрівка завершилась невдало. Окупанти з втратами відійшли.

На Донецькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на спробах просування в напрямках Сіверська та Бахмута.

Ворог здійснював артилерійські обстріли поблизу Краматорська, Райгородка, Донецького, Верхньокам’янського, Спірного, Стародубівки, Сіверська, Дронівки та Івано-Дар’ївки. Завдав авіаудару неподалік Верхньокам’янського.

Українські воїни завдали окупантам значних втрат, коли ті намагалися просунутися в напрямках Григорівки, Спірного та  Івано-Дар’ївки. Ворог безладно відступив.

На Бахмутському напрямку загарбники обстріляли райони населених пунктів Бахмут, Новолуганське, Покровське, Вершина, Весела Долина, Яковлівка, Берестове та Зайцеве. Завдали авіаційних ударів біля Вуглегірської ТЕС, Покровського, Майорська, Торецька, Берестового і Вершини.

Ворог вів штурмові дії у напрямку Покровського, має частковий успіх, закріплюється на південній околиці населеного пункту.

Спроби противника просунутись у напрямках Берестового, Білогорівки,  Вершини та території Вуглегірської ТЕС успіху не мали.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних дій не вів. Здійснив обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Володимирівка, Авдіївка, Пречистівка, Новомихайлівка, Павлівка, Вугледар, Мар’їнка, Тоненьке, Велика Михайлівка, Январське, Кам’янське, Чарівне, Малі Щербаки, Новоандріївка та Новопіль.

Завдав авіаудару неподалік Кам’янки.

На Південнобузькому напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. Тривають обопільні обстріли зі ствольної та реактивної артилерії і танків уздовж всієї лінії зіткнення.

В Акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угруповання противника продовжує виконання завдань з підтримки дій наземних військ та блокування північно-західної частини Чорного моря.

В готовності до ракетних ударів по об’єктах на території України перебувають три носії високоточної зброї.

Противник продовжує зазнавати втрат у живій силі та техніці. Тривають підриви складів боєприпасів ворога. Фіксується збільшення випадків дезертирства російських окупантів, які у будь-який спосіб намагаються потрапити на територію рф.

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