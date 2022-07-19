Про це повідомив мер Слов'янська Вадим Лях у фейсбуці.

За словами мера, сьогодні знову обстріляли Слов'янськ, інформація щодо постраждалих уточнюється, оскільки під завалами будинків можуть знаходитися люди.

"На жаль, Слов'янськ знову обстріляли. 4 вибухи, багато пошкоджених домівок, люди під завалами, є трьохсоті. На щастя, поки що без жертв. Уточнюємо інформацію. Тримаємось, ми - разом, бережіть себе", - сказав Лях у відеозверненні.

Наразі проводяться рятувальні роботи.

Російські окупанти 19 липня обстріляли центральну частину Краматорська на Донеччині, загинула щонайменшне одна людина.

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