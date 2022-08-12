Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко в телеграмі.

"За 11 серпня росіяни вбили 7 мирних жителів Донеччини: 3 у Бахмуті, 2 в Кураховому, 1 у Мар'їнці та 1 в Авдіївці. Ще 14 людей отримали поранення", - наголосив він.

Точну кількість жертв у Маріуполі й Волновасі наразі встановити неможливо.

11 серпня РФ атакувала підрозділи ЗСУ у Донецькій області, щоб покращити тактичне положення зазнала втрат і відійшла.

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