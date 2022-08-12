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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією На Донеччині росіяни за добу вбили 7 мирних мешканців, поранили ще 14

На Донеччині росіяни за добу вбили 7 мирних мешканців, поранили ще 14

12 серпня, 2022 п'ятниця
08:49
війна з Росією

На Донеччині 11 серпня окупанти вбили 7 цивільних, іще 14 поранили. Точну кількість жертв Маріуполі та Волновасі встановити не можна

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко в телеграмі.

"За 11 серпня росіяни вбили 7 мирних жителів Донеччини: 3 у Бахмуті, 2 в Кураховому, 1 у Мар'їнці та 1 в Авдіївці. Ще 14 людей отримали поранення", - наголосив він.

Точну кількість жертв у Маріуполі й Волновасі наразі встановити неможливо.

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