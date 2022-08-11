Окупанти намагались прорвати оборону українських військ на Донеччині, однак зазнали втрат, - Генштаб ЗСУ

Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ.

Окупанти обстрілювали цивільну та військові інфраструктуру у Харківський, Сумській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій ат Миколаївській областях.

На Донецькому напрямку противник намагається прорвати оборону українських військ і зайняти вигідні рубежі для подальшого відновлення наступу у напрямках міст Краматорськ та Бахмут. Окупанти також безуспішно намагалися покращити тактичне положення неподалік Григорівки, Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки. Ворога відкинуто назад.

На Бахмутському напрямку ворог, штурмовими діями, намагався прорвати оборону наших військ та просунутися у напрямках Яковлівки, Бахмутського, Зайцевого, Вершини та Дачі. Українські воїни завдали окупантам втрат та змусили до втечі.

На Авдіївському напрямку росіяни намагались вести штурмові дії в напрямках Мар’їнки та Пісків, успіху не мали, зазнав втрат і відійшли.

На Південнобузькому напрямку ворог основні зусилля зосереджує на недопущенні просування підрозділів Сил оборони вглиб тимчасово зайнятої ним території.

З 24 лютого до 11 серпня окупанти втратили близько 43 тис. військових, 1846 танків, 974 системи артилерії й 772 безпілотники.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb