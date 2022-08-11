Близько 43 тис. військових, 1846 танків і 772 дрони: втрати РФ за час повномасштабної війни проти України
З 24 лютого до 11 серпня окупанти втратили близько 43 тис. військових, 1846 танків, 974 системи артилерії й 772 безпілотники
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.Орієнтовні втрати Росії за час повномасштабного вторгнення в Україну становлять:
- особового складу - близько 43 тис. (+200) окупантів;
- танків - 1846 (+14) од.;
- бойових броньованих машин - 4100 (+14) од.;
- артилерійських систем - 974 (+3) од.;
- реактивних систем залпового вогню - 261 (+0) од.;
- засобів ППО - 134 (+1) од.;
- літаків - 232 (+0) од.;
- гелікоптерів - 193 (+0) од,
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 772 (+6) од.;
- крилатих ракет - 185 (+0) од.;
- кораблів/катерів - 15 (+0) од.;
- автомобільної техніки й автоцистерн - 3018 (+13) од.;
- спеціальної техніки - 90 (+1) од.
Упродовж 10 серпня найбільших втрат росіяни зазнали на Донецькому напрямку.
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