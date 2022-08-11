Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці. Орієнтовні втрати Росії за час повномасштабного вторгнення в Україну становлять:

особового складу - близько 43 тис. (+200) окупантів;

танків - 1846 (+14) од.;

бойових броньованих машин - 4100 (+14) од.;

артилерійських систем - 974 (+3) од.;

реактивних систем залпового вогню - 261 (+0) од.;

засобів ППО - 134 (+1) од.;

літаків - 232 (+0) од.;

гелікоптерів - 193 (+0) од,

безпілотників оперативно-тактичного рівня - 772 (+6) од.;

крилатих ракет - 185 (+0) од.;

кораблів/катерів - 15 (+0) од.;

автомобільної техніки й автоцистерн - 3018 (+13) од.;

спеціальної техніки - 90 (+1) од.

Упродовж 10 серпня найбільших втрат росіяни зазнали на Донецькому напрямку.

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