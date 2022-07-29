Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко в телеграмі.

"За 28 липня росіяни вбили 8 мирних жителів Донеччини: 3 в Бахмуті, 2 в Торецьку, 1 в Орлівці, 1 у Гірнику та 1 у Соледарі. Ще 19 людей отримали поранення", - наголосив він.

Точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі наразі встановити неможливо.

28 липня РФ 4 рази обстріляла з РСЗВ "Ураган" місто Бахмут, що на Донеччині. Внаслідок обстрілу троє людей загинуло, троє травмувалися.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb