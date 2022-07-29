На Донеччині росіяни за добу вбили 8 цивільних, іще 19 поранили
На Донеччині 28 липня росіяни вбили 8 мирних мешканців, поранили 19. Точна кількіть жертв у Маріуполі й Волновасі невідома
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко в телеграмі.
"За 28 липня росіяни вбили 8 мирних жителів Донеччини: 3 в Бахмуті, 2 в Торецьку, 1 в Орлівці, 1 у Гірнику та 1 у Соледарі. Ще 19 людей отримали поранення", - наголосив він.
Точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі наразі встановити неможливо.
- 28 липня РФ 4 рази обстріляла з РСЗВ "Ураган" місто Бахмут, що на Донеччині. Внаслідок обстрілу троє людей загинуло, троє травмувалися.
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