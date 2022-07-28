Росіяни чотири рази обстріляли Бахмут з "ураганів"

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Бахмут знову під російським вогнем — сьогодні росіяни обстріляли місто чотири рази з "ураганів". Вже зараз відомо про щонайменше трьох загиблих та трьох поранених. Пошкоджено 6 багатоквартирних та 6 приватних будинків", - сказав він.

За словами очільника області, росіяни застосовували касетні боєприпаси. Станом на 20:47 на місці працювали рятувальники.

У Донецькій області 26 - 27 липня окупанти обстріляли будинки, готель і коксохімічний завод, є загиблі й поранені мирні мешканці.

На Донеччині 27 липня окупанти вбили 5 цивільних, поранили ще 8. Точна кількість жертв у Маріуполі й Волновасі невідома.

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