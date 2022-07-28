English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією На Донеччині росіяни за добу вбили 5 цивільних, іще 8 поранили

На Донеччині росіяни за добу вбили 5 цивільних, іще 8 поранили

28 липня, 2022 четвер
09:21
війна з Росією

На Донеччині 27 липня окупанти вбили 5 цивільних, поранили ще 8. Точна кількість жертв у Маріуполі й Волновасі невідома

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко в телеграмі.

"За 27 липня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини - 2 в Авдіївці, 1 у Нью-Йорку, 1 у Бахмуті та 1 у Соледарі. Ще 8 людей отримали поранення", - наголосив він.

Точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі поки що встановити неможливо.

  • 26 - 27 липня на Донеччині окупанти обстріляли будинки, готель і коксохімічний завод, є загиблі й поранені мирні мешканці.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Україна
Росія
Нью-Йорк
Маріуполь
Донеччина
окупанти
Авдіївка
Бахмут
Волноваха
Військові новини
Війна на Донбасі
Читайте також:
Ліз Трас та Ріші Сунак під час теледебатів
26 липня, 2022 вiвторок
Під час дебатів кандидатів на посаду прем'єра Великої Британії трапився нещасний випадок. Знепритомніла ведуча
Дональд Трамп
27 липня, 2022 середа
Трамп попередив, що США ризикують повторити долю СРСР
Сергій Згурець
Автор Сергій Згурець
26 липня, 2022 вiвторок
До HIMARS в Україну прибув старший брат - MARS-II. Колонка Сергія Згурця
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.92
    Купівля 38.92
    Продаж 39.95
  • EUR
    Купівля 39.17
    Продаж 40.48
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
28 липня
09:42
ЗСУ знищили втрати окупантів
РФ втратила близько 40 230 військових, 1742 танки й 729 дронів за час повномасштабної війни проти України
09:38
День Української Державності
"Ще далеко не всі вороженьки – як роса на сонці, але ми – козацького роду": Зеленський привітав із Днем української державності
09:33
Метро Київ
У київській підземці перестала працювати оплата за проїзд банківською картою
09:27
Ексклюзив
Андрій Тетерук
Путін запустив незворотний процес розпаду імперії 24 лютого, - український військовий Тетерук
09:23
Оновлено
Росіяни завдали ракетного удару по Київщині
Росіяни завдали ракетного удару по Київщині: пошкоджено об’єкт інфраструктури, інформації про постраждалих немає
09:13
Рашисти продовжують обстрілювати Миколаїв та область
Росіяни завдали ракетних ударів по Миколаєву: зруйновано школу та пошкоджено університет і будинки
08:48
діти війна
Повномасштабна війна РФ проти України: кількість поранених дітей зросла до понад 693
08:26
Дніпропетровщина
Росіяни обстріляли Дніпропетровщину: пошкоджено будинки, газовід і водопровід
08:22
Ексклюзив
гаубиця M777
ЗСУ нищать ворога не тільки з сучасних САУ: які "сюрпризи" для армії РФ має гаубиця M777
08:20
Київ
День хрещення Київської Русі - України та української державності: історія свят
08:15
Ексклюзив
Микола Княжицький
Українська влада повинна чітко, по суті, оперативно і з повагою відповідати на листи Спартц, — нардеп Княжицький
08:07
ФСБ
Російська ФСБ посилила контррозвідку у прикордонних з Україною районах
08:05
Оновлено
Ракетний удар
РФ завдала понад 10 ракетних ударів по Чернігівщині: є влучання в лісовий масив
07:52
білоруські військові
Війська Білорусі проводять інженерні обладнання позицій та запускають безпілотники для розвідки на Волинському та Поліському напрямках
07:38
Польща
Відтепер українські біженці можуть отримати посвідку на проживання в Польщі Diia.pl
07:28
окупанти рф
Окупанти безуспішно штурмували кілька напрямків, закріплюються біля Вершини, - Генштаб ЗСУ
07:00
Караваєв, Шапаренко
Ліга чемпіонів: результати всіх матчів середи
06:57
Кім Чен Ин
Кім Чен Ин заявив, що КНДР готова до будь-якого військового зіткнення із США
06:19
Ісламістські бойовики здійснили теракти в Малі
Ісламістські бойовики здійснили теракти в Малі: вбито 18 людей
06:05
Оновлено
Харків, обстріл
Росіяни двічі за ніч обстріляли Харків
05:50
Західну зброю та техніку переправляє в Україну спеціальний військовий осередок, - NYT
05:18
Росіяни спроможні лише на дві значні наступальні операції в Україні, - ISW
04:41
Рашисти продовжують обстрілювати Миколаїв та область
У Миколаєві пролунали вибухи
04:14
окупанти
Експерти бачать ознаки виснаження російської армії -, NYT
02:42
На фото Збройні сили України
Українські захисники уразили 5 опорних пунктів росіян на Півдні
02:21
"Повернись живим" зібрав понад 4 млрд грн для ЗСУ з початку року
01:35
На фото новинна стрічка
Законодавці США закликали Facebook, Twitter і Telegram посилити боротьбу з російською дезінформацією
01:06
Пожежа в квартирі
В Одеському порту спалахнула пожежа
00:54
Знищена російська військова техніка
США вважають, що в Україні було вбито або поранено понад 75 тисяч росіян
00:54
окупанти рф
Щоб поховати усіх вбитих в Україні росіян, треба 24 футбольних поля, - Міноборони
00:27
Валерій Залужний
Залужний поговорив з начальником штабу оборони збройних сил Канади про перспективи постачань зброї
00:12
окупанти рф
Умисний етноцид. Росія відправляє на війну з Україною бурятів, дагестанців і тувинців, - Подоляк
00:08
На фото пасажирський пором Tallink M/S Isabelle
Шотландія розмістила українських біженців на круїзному лайнері
2022, середа
27 липня
23:59
Ганна Маляр
З повідомлень про "контрабанду зброї" стирчать вуха російської ІПСО, - Ганна Маляр
23:48
експорт продовольства зерно порт
Експорт українського зерна: показали мапу маршрутів морських караванів
23:45
Нова Каховка
Біля Нової Каховки підірвали склад окупантів, — депутат облради
23:44
Обмін полоненими між США та Росією
Блінкен планує поговорити з Лавровим про обмін полоненими
23:40
Володимир Зеленський
Робимо все, щоби в окупантів не залишалося жодних логістичних можливостей, - Зеленський про обстріли Антонівського мосту
23:31
Аналітика
Сергій Згурець
HIMARS вирішать долю нових російських "Бук-М2". Колонка Сергія Згурця
23:31
F-22 Raptor
США надішлють до Польщі 6 винищувачів F-22 Raptor
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV