Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко в телеграмі.

"За 27 липня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини - 2 в Авдіївці, 1 у Нью-Йорку, 1 у Бахмуті та 1 у Соледарі. Ще 8 людей отримали поранення", - наголосив він.

Точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі поки що встановити неможливо.

26 - 27 липня на Донеччині окупанти обстріляли будинки, готель і коксохімічний завод, є загиблі й поранені мирні мешканці.

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