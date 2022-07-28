На Донеччині росіяни за добу вбили 5 цивільних, іще 8 поранили
На Донеччині 27 липня окупанти вбили 5 цивільних, поранили ще 8. Точна кількість жертв у Маріуполі й Волновасі невідома
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко в телеграмі.
"За 27 липня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини - 2 в Авдіївці, 1 у Нью-Йорку, 1 у Бахмуті та 1 у Соледарі. Ще 8 людей отримали поранення", - наголосив він.
Точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі поки що встановити неможливо.
- 26 - 27 липня на Донеччині окупанти обстріляли будинки, готель і коксохімічний завод, є загиблі й поранені мирні мешканці.
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